2 bin 500 zabıt katibi ve mübaşir alınacak! İşte başvuru koşulları

BURSA Adliye Sarayında, Adalet Bakanlığı tarafından birçok il ve ilçedeki adliyelerde açılan zabıt katibi ile mübaşir kadroları için yapılacak sınava başvurular başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek toplam 2 bin 500 kişilik kadronun 2 bin 250'si zabıt katibi, 250'si ise mübaşir kadrosu. Adayların 2016 yılı KPSS puanının en az 70 olması gerekiyor.
BAŞVURULAR 24 EKİM'DE SON BULUYOR
Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen başvurular 24 Ekim'de sona erecek. 31 Ekim tarihinde yapılacak sıralama ile belirlenecek yaklaşık 4 bin zabıt katibi adayı, 8-14 Kasım tarihleri arasında Bursada bilgisayarda en hızlı ve hatasız yazma sınavına katılacak.
İLLERE GÖRE DAĞILIM
Bursa'da yapılacak sınavda Bilecik (5), Bursa (100), Çorlu (20), Edirne (8), Gebze (35), Kocaeli (23), Sakarya (10) ve Tekirdağ (10) adliyelerinde görevlendirilecek 211 zabıt katibi belirlenecek. Bursa Adliyesine mübaşir alımı yapılmazken, Türkiye genelinde alınacak 250 mübaşirden Burhaniye ( Balıkesir), Çorlu ( Tekirdağ) ve Sakarya adliyelerinde görev alacak 17'si için, Bursa'da 25 Kasam- 8 Aralık tarihleri arasında mülakat yapılacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.