'2 ay içinde e-devlet üzerinden abonelik tanımlanacak'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

İttifak karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı sizce... İttifak CHP, İYİ Parti ve HDP arasında bu çok açık. Milletin karşısına çıkıp ittifak bizim aramızda diyemiyorlar. Bu milletle alay etmektir, milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez.

Bir tarafta da ne olduğu belirsiz olan SP var. Bunun adı ittifaksa bunu mertçe açıklamaları gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ittifak vardır.

Herkesin bildiği bir şeyi çıkıp cesaretle söylemek lazım, söyleyemiyorlar ama millet bunu görüyor.

AK Parti ve MHP'ye baktığımızda ortak platform olarak gördüğümüz milletin ve ülkenin geleceğini düşünerek yapılmış bir birliktelik bu. Bunun adına beka da diyebilirsiniz farklı bir pencereden de bakabilirsiniz.

Planlarımız ve projelerimiz bizim hazır. Biz 2023 hedeflerimizi 2002'den 2003'ten sonra bu hedeflerimizi koyduk. Şimdi 2051'i 2071'i konuşuyoruz. Net ve somut hedeflerden bahsediyoruz. bizim 2023 hedeflerimiz zaten net eylem planlarımız da çok net biz gelecek 4 buçuk yılda nereye gitmek istediğimizi tartışmıyoruz. Hedeflerimiz dinamiktir, statik asla değildir.

İktidarın şu andaki yürüttüğü çalışmalar bize muhteşem bir yetenek kazandırdı. Şartla ne olursa olsun güçlenerek çıkıyoruz, biz o beceriyi kazandık bu Türkiye için büyük bir kazançtır. Eyvah şöyle oldu ne yapacağız dediğimiz bizim hiçbir şey olduğunu hatırlamıyorum ben. Negatif gibi gördüğümüz şeylerde dahil bizim kendimizi yeniden silkeleyip yolumuza devam etmeyi milletimizle beraber öğrendik.

Trump'ın Suriye'den çekileceğiz açıklaması... Fırat ve Münbiç operasyonları...

Bizim ansızın gelebiliriz dediğimiz. Biz her zaman ve şu anda da bir gece ansızın gelebiliriz noktasındayız. Bu bizim kararlığımızı ve hazırlık düzeyimizi gösterir. Bu hazırlıklar dün de tamamdı bugün de tamam. Teröristlere karşı bile biz açığız bağıra bağıra 'biz geliyoruz' diyoruz. Türkiye'yi başkalarıyla karıştırmayın. Biz şu anda da hazırız. Bugün gerektiği zaman girebileceği gibi hazırız.

Erteledik mi dediğimiz olay ise yeni bir gelişme oldu. ABD çekileceğini ifade etti. Dolayısıyla bu gelişmeden sonra bunun da Türkiye ile koordine içinde yapılacağını ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerini anladıklarını ifade ettiler. Biz son derece kartlarımızı açık oynuyoruz. Bu gelişmelerin arından da yeni bir durum değerlendirmesi yapılsın diye birçok görüşmeler yapıldı.

Türkiye açısından güvenli bölgenin bir anlamı var. Türkiye için güvenli bölge iç bir güç hiçbir terör örgütü kim olursa olsun Türkiye için bir tehdit oluşturamaz. Peki bu güvenli bölgeden faydalanacak kim? Suriyelilerin kendileri biz sadece buna destek veriyoruz.

HANGİ RENGE BÜRÜNÜRSE BÜRÜNSÜNLER BİZ TERÖRİSTİ GÖZÜNDEN TANIRIZ

Münbiç bizim için güvenlik tehdididir biz bunun açıkça ifade ediyoruz. Ve bunu devam ettirecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Evet bunun için de diyoruz ki 'bir gece ansızın gelebiliriz...' Hangi renge bürünürse bürünsünler biz teröristi gözünden tanırız. Bütün bilgiler elimizde çünkü. Bir milletin bir devletin sözüne inanırsınız. Muhatabınızdan da bunu beklersiniz. Er ya da geç bu teröristler buradan çıkacak biz de buna müsaade etmeyiz.

23 bin tır silahtan bahsediyoruz. Size ücretle vermedikleri silahların ücretsiz bir şekilde arka arkaya konduğu silahlardan bahsediyoruz. Kime gidiyor bu silahlar Türkiye'ye tehdit olamayacak mı? Kendi askerlerimizin sahada mücadele verdiğimiz yerde DEAŞ ile mücadele ettik biz. Ortada aktif bir DEAŞ yok peki bu 23 bin TIR silah ne olacak? Bu silahlar teröristlerin elinde kalamaz bu silahları alacaksınız dedik.

Buna müsaade etmeyeceğiz diplomasi ise masada gerekirse sahada biz buna müdahale ederiz. Bu silahların toplanmadığı ve teröristlerin orada kaldığı sürece buranın güvenli olduğundan söz edilemez. Burada teröristlerin Türkiye'ye tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz.

Bizim mücadelemiz PKK terör örgütüyledir. Kürtlerle ilgili herhangi bir sorun varsa Kürt kardeşlerimizin çıkarı boyutunda bir gelişme varsa orada Türkiye'yi görürsünüz. Suriye'den kaçan Kürt kardeşlerimiz bugün Türkiye'de... Türkiye olarak biz bütün imkanlarını seferber etmiş bir devletiz.

Türkiye riskleri üslenerek üzerine düşenin çok ötesinde bir taahhüdü vermiş oluyor zaten dolayısıyla DEAŞ bir tehdit oluşturursa biz bunu önleriz diyoruz. Türk halkı son derece sağ duyuludur ne olup bittiğini çok daha net görüyor ve kararını kendisi veriyor. Biz de bir nefret söylemi bulamazsınız hangi etnik kökenden gelirsek gelelim bizim milletimizde bunu bulamazsınız.

İttifak meselesinde olduğu gibi bana karşı samimi ol Türk milletinin en önemli özelliklerinden bir budur. Kendisine samimi yaklaşana milletimiz son derece samimi bir şekilde karşılık verir.

Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400'lerle ilgili ABD açıklamaları...

Bizi zerre kadar tanıyan birisi varsa dünyada eğer bu millete bir şeyi yaptırmak istemiyorsanız sakın ola ki tehdit dilini kullanma der. Tehdit diline boyun eğen bir millet değiliz biz. Kurtuluş savaşındaki ortamı hatırlayın.

Tehdit diliyle değil Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür ve Türkiye de onu yapıyor. Şimdi NATO'ya baktığınız da onlar da aynı şeyi açıklıyor. Bunun örnekleri de var Yunanistan S-300'lerle ilgili efendim teknoloji farklıymış. Güldürmeyin bizi... Bugün imza attık ertesi gün imzamızı geri aldık böyle bir ülke değiliz biz attığımız imzanın arkasında dururuz. Türkiye'nin sınırlarında tehdit vardır. Bunun için de gereken yapılmıştır.

Türkiye artık teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olamaz işbirliği yapacaksak teknoloji transferi de olmak zorundadır. Biz ne dediysek olmaz dediler. Ne yapmamızı istiyorsunuz. Türkiye'de döndü bunlar olmayınca S-400'lere döndü. Bu da tüm dünyanın gözü önünde konuşulan bir karardır. İlk teslimatı da Temmuz'da almayı düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.