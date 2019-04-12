2. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali başlıyor

15 NİSAN'DA başlayıp 28 Nisan’a kadar devam edecek Çocuk Festivaliyle ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

“FESTİVALİN 4 ANA AYAĞI VAR”

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda ilk sözü alan Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, festival programıyla ilgili bilgi verdi. Festivalin, Çocuk Kitap Fuarı, Çocuk Kitap Yazarları ile Buluşma, Çocuk Tiyatrosu Gösterileri ve Ebeveyn ve Eğitimci Seminerleri olmak üzere 4 ayağının olduğunu belirten Çinal, “İlkini geçen yıl düzenlediğimiz festival büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızın talebi üzerine bu yıl ikincisini düzenliyoruz” dedi. Pazartesi başlayacak çocuk kitap fuarında birçok yayınevinin çok uygun fiyatlara kitap satacağını hatırlatan Müdür Çinal, “Tiyatromuzun A Salonunda Belediye Tiyatromuzun çocuk oyunları, Ankara, Bursa ve Antalya’dan gelecek özel ve devlet tiyatrolarının oyunları ve kukla gösterileri, özellikle tiyatroya uzak köy çocukları için sahnelenecek. B Salonumuzda ise okul ekip gösterileri devam edecek. Çocuk kitap yazarları ile buluşma ve imza etkinlikleri, akşam saat 19.00’da ise yetişkinlere yönelik söyleşilerle dolu dolu bir festival yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN TEK ÇOCUK BAYRAMINI BU ETKİNLİKLE TAÇLANDIRAN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

15-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Çocuk Festivali için kapsamlı bir program hazırlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çalışanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek çocuk bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl 99’uncu yıldönümünü kutlayacağız. Ülkemizde ve Alanyamızda farkındalık oluşturan bu etkinliğe her türlü desteği vermeye hazırız. Dünyadaki tek çocuk bayramını farkındalıklar oluşturacak etkinlikler düzenleyerek taçlandıran belediyemize teşekkür ederim. Çocuk kitap yazarları, kitap fuarı, yetişkinlere yönelik söyleşiler farkındalık adına önemli etkinliklerdir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL: “BU KADAR KAPSAMLI HAZIRLANAN TÜRKİYE’DEKİ İLK VE TEK ÇOCUK FESTİVALİ ALANYA’DA”

Basın toplantısında Türkiye’deki bu kadar kapsamlı ilk ve tek çocuk festivalinin Alanya Uluslararası Çocuk Festivali olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak eğitim en büyük önceliğimiz. Eğitim alanında çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kentimizin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağladık. Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarı çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Düzenleyeceğimiz bu festivalle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla, heyecanla, eğlenerek, keyif alarak hep birlikte kutlayacağız” dedi.

“FESTİVALİMİZE 7 ÜLKEDEN 130 ÇOCUK KATILACAK”

Düzenlenecek her etkinlikte “SEVGİ” temasının işleneceği 2. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne 7 ülkeden 130 çocuğun katılacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Rusya, Litvanya, Letonya, Tunus, Polonya, Finlandiya ve Azerbaycan’dan gelecek çocukların festivale renk katacağını söyledi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Belediye Başkanı Yücel, 15 Nisan Pazartesi başlayıp 28 Nisan’a kadar devam edecek 2. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne öğrencileri, öğretmenleri, ebeveynleri ve tüm halkı davet etti.

Alanya’da büyük ilgi gören festivale, ALTAV, ALTİD, Doğa Koleji, İsabet Okulları, Bahçeşehir Koleji, Leplay Cafe, Novaart Yayınevi sponsor desteğinde bulundu.