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2. Abdülhamid'in gelininin cenazesinde büyük vefasızlık

Dün gece hayatını kaybeden Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın torunu merhum Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen'in cenazesine katılım az olunca cuma namazından çıkan vatandaşlar cenazeye katıldı

2. Abdülhamid'in gelininin cenazesinde büyük vefasızlık

Dün gece hayatını kaybeden Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın torunu merhum Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen'in cenazesine katılım az olunca cuma namazından çıkan vatandaşlar cenazeye katıldı

10 Kasım 2017 Cuma 17:01
2. Abdülhamid'in gelininin cenazesinde büyük vefasızlık
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KALP krizi geçirmesi sonucu dün gece hayatını kaybeden Sultan  İkinci Abdülhamid Han'ın ve Gazi Osman Paşa'nın torunu merhum  Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen (68), son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın az olduğu cenazeye namazdan çıkan vatandaşların kaldığı görüldü.

Sultan  İkinci Abdülhamid Han'ın ve Gazi Osman Paşa'nın torunu merhum  Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen (68), dün gece kalp krizi geçirmesi üzerine ambulansla  Acıbadem  Taksim Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yeğen için  Beşiktaş Yıldız  Hamidiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yeğen'in çocukları Fatma Yasemin ve Muhsin Osman, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

KATILIM AZ OLUNCA VATANDAŞLAR CENAZEYE KATILDI

Yeğen'in çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı cenazede, katılımın az olması dikkat çekti. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı cenazeye, Cuma namazından çıkan vatandaşlar katıldı. Namazın kılınmasının ardından helallik alınarak dua edildi. Duanın ardından omuzlara alınan Yeğen'in tabutu cenaze aracına konulmasının ardından 23 sene önce hayatını kaybeden eşi  Salih Zeki Yeğen'in defnedildiği Yahya Efendi haziresinde toprağa verildi.

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İkinci AbdülhamidSalih ZekiGüncel
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