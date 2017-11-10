2. Abdülhamid'in gelininin cenazesinde büyük vefasızlık

KALP krizi geçirmesi sonucu dün gece hayatını kaybeden Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın ve Gazi Osman Paşa'nın torunu merhum Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen (68), son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın az olduğu cenazeye namazdan çıkan vatandaşların kaldığı görüldü.

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın ve Gazi Osman Paşa'nın torunu merhum Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen (68), dün gece kalp krizi geçirmesi üzerine ambulansla Acıbadem Taksim Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yeğen için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yeğen'in çocukları Fatma Yasemin ve Muhsin Osman, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

KATILIM AZ OLUNCA VATANDAŞLAR CENAZEYE KATILDI

Yeğen'in çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı cenazede, katılımın az olması dikkat çekti. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı cenazeye, Cuma namazından çıkan vatandaşlar katıldı. Namazın kılınmasının ardından helallik alınarak dua edildi. Duanın ardından omuzlara alınan Yeğen'in tabutu cenaze aracına konulmasının ardından 23 sene önce hayatını kaybeden eşi Salih Zeki Yeğen'in defnedildiği Yahya Efendi haziresinde toprağa verildi.