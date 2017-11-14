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19 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı

19 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı

14 Kasım 2017 Salı 10:21
19 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu
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BEYKOZ'DA yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık köprüsü yakınında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı bir çalışma yaptı.

HERHANGİ BİR DARP YA DA YARA İZİ YOK

Yapılan incelemede Muhammet Yusuf A.'nın üzerinde özel bir üniversiteye ait öğrenci kartı çıktı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beykozöğrenci
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