19 yaşındaki genç kıza babasından korkunç işkence!
İstanbul Taksim'de bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler büyük tepki çekti
TAKSİM Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
'BU İNSANLARI KURTARALIM'
Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu. Çağrıya ilk Şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI
Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez.Bakanlık olarak Tuğba kızımz ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.'' ifadelerini kullandı
HALUK LEVENT PAYLAŞIMA YANIT VERDİ: BİZ İLGİLENİYORUZ
Ünlü şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek "Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!" açıklamasında bulundu.
Bir açıklama daha yapan Haluk Levent, ''Kızımıza ulaştık.. Maalesef baba tarafından Tuğba’ya daha kötü davranışlar söz konusu' ifadelerini kullandı.
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