19 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Ahmet Melik A. (19), evde yalnızken, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi
GÜNCEL 21.11.2019, 19:06
OLAY, ilçeye bağlı Uzukuyu köyünde meydana geldi. Ahmet Melik A., evde kimsenin olmadığı sırada, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelip, içeri giren ekipler, Ahmet Melik A.'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken, buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Melik A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından intihar ettiği anlaşılan Ahmet Melik A.'nın cansız bedeni, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.
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