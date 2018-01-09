19 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

İNÖNÜ ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 19 işçi mesailerini tamamlayarak iş yerinden ayrıldı. Gece boyunca farklı saatlerde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne müracaat eden işçiler, kusma, ishal ve mide bulantısından rahatsız olduklarını belirttiler. İşçilerin iş yerinde yedikleri yemek ten zehirlendikleri düşünülürken, soruşturma devam ediyor.

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