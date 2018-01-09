Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

19 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Eskişehir'de 19 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu

19 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Eskişehir'de 19 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu

09 Ocak 2018 Salı 08:08
19 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
banner404

İNÖNÜ ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 19 işçi mesailerini tamamlayarak iş yerinden ayrıldı. Gece boyunca farklı saatlerde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne müracaat eden işçiler, kusma, ishal ve mide bulantısından rahatsız olduklarını belirttiler. İşçilerin iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülürken, soruşturma devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İşçiYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Pansiyoncular Odası'nda seçim günü
Alanya Pansiyoncular Odası'nda seçim günü
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 9 Ocak 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 9 Ocak 2018
Uzaktan bakınca herkes "Uçan araba" sandı, işler arttı!
Uzaktan bakınca herkes "Uçan araba" sandı, işler arttı!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim