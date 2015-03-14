180 yıllık tarih ortaya çıkarıldı

14 Mart 2015 Cumartesi 15:05
İLÇEYE bağlı Alaybey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Küreşçi ve mahalle halkının 3 yıl süren girişimleriyle geri kazandırılan tarihi çeşme, Tekirdağ İl Özel İdaresi tarafından 398 bin TL’ye ihalesi verilerek yüklenici firmaya devredildi. Restorasyon çalışmaları başlarken, Tarihi Alaybey Çeşmesi’nin 2 dönümlük alanına da çocuk parkı inşa edilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Alaybey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Küreşçi, “3 yıl önce emekli öğretmen arkadaşımızın çeşme konusunda bir girişimi oldu. Ardından müracaat ettik ve talebimiz kabul oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla tarihi çeşme koruma altına alındı. Sonuçta bir hazineyi ortaya çıkardık sayılır. İhalesi 398 bin TL’ye devredildi. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 14:06