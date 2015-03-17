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"18 Mart var olma mücadelemizdi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Çanakkale Zaferi’nin bir millettin var olma mücadelesi vermesinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi

"18 Mart var olma mücadelemizdi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Çanakkale Zaferi’nin bir millettin var olma mücadelesi vermesinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi

17 Mart 2015 Salı 16:30
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Alper KUTAY
GÜNEY, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Güney, mesajında şunları söyledi. “Bugün, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü’dür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi’ni kazandıran bu yüksek ruhtur’ sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır.
‘ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ONLARA BORÇLUYUZ’
Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyoruz.”
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Son Güncelleme: 17.03.2015 15:34
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAlanya KoordinatörüHüseyin Güney
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