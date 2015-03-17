"18 Mart var olma mücadelemizdi"

Alper KUTAY

GÜNEY, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Güney, mesajında şunları söyledi. “Bugün, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü’dür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi’ni kazandıran bu yüksek ruhtur’ sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır.

‘ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ONLARA BORÇLUYUZ’