18 Mart Halisdemir'de kutlandı

PROGRAMA Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisi katıldı. Okulun sosyal bilgiler öğretmenlerinden Cansu Uğur, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada "253 bin şehit verdiğimiz Çanakkale zaferini kutlamak için buradayız. Çanakkale'de umutlarını toprağa gömerek şehit olmuş askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Her 18 Mart'ta başımız minnetle eğiliyor." dedi.
Okulun öğrencilerinin şiir ve şarkı performansları, katılımcılardan büyük beğeni topladı.
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