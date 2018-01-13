17'lik gencin yeteneğini gören Hatipoğlu, devlete çağrı yaptı

DOĞUŞTAN görme engelli olmasına rağmen 9 ayda hafız olan Şükrü Canpolat, kusursuz sesi ve kıraati ile dinleyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

BÜTÜN KAPILAR YÜZÜNE KAPATILDI

2013 yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde katıldığı hafızlık yarışmasında bölge birinci olan Şükrü Canpolat, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Ancak maddi imkansızlıktan dolayı yarışmaya katılamayan Canpolat, nereye başvurduysa bütün kapılar yüzüne kapatıldı.

NİHAT HATİPOĞLU HAYRAN KALDI

Son çare olarak amcasının da desteğiyle Nihat Hatipoğlu'na ulaşan Canpolat, yeteneğiyle ünlü ilahiyatçıyı da kendine hayran bıraktı. Şükrü'nün hafızlık için biçilmiş kaftan olduğunu belirten Hatipoğlu, "Devletin bu gence mutlaka destek olması gerekiyor" dedi.

PROGRAMINA ÇIKMAK İSTİYOR

Çok istediği Nihat Hatipoğlu'nu gören Şükrü Canpolat'ın bir isteği daha var. O da ünlü ilahiyatçının programına çıkıp Kur'an tilaveti yapmak.