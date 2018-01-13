17'lik gencin yeteneğini gören Hatipoğlu, devlete çağrı yaptı

DOĞUŞTAN görme engelli olmasına rağmen 9 ayda hafız olan Şükrü Canpolat, kusursuz sesi ve kıraati ile dinleyen herkesi kendine hayran bırakıyor.
BÜTÜN KAPILAR YÜZÜNE KAPATILDI
2013 yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde katıldığı hafızlık yarışmasında bölge birinci olan Şükrü Canpolat, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Ancak maddi imkansızlıktan dolayı yarışmaya katılamayan Canpolat, nereye başvurduysa bütün kapılar yüzüne kapatıldı.
NİHAT HATİPOĞLU HAYRAN KALDI
Son çare olarak amcasının da desteğiyle Nihat Hatipoğlu'na ulaşan Canpolat, yeteneğiyle ünlü ilahiyatçıyı da kendine hayran bıraktı. Şükrü'nün hafızlık için biçilmiş kaftan olduğunu belirten Hatipoğlu, "Devletin bu gence mutlaka destek olması gerekiyor" dedi.
PROGRAMINA ÇIKMAK İSTİYOR
Çok istediği Nihat Hatipoğlu'nu gören Şükrü Canpolat'ın bir isteği daha var. O da ünlü ilahiyatçının programına çıkıp Kur'an tilaveti yapmak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.