17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye

GEÇEN yıl Eylül ayında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden B.A.'nın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyetin ardından Çaycuma Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından polis O.Ç., 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.
Hazırlanan iddianamede O.Ç. hakkında, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapis cezası talep edildi.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık O.Ç., ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren O.Ç., suçlamaları kabul etmedi. O.Ç.'nin mesai arkadaşları da duruşmada tanık olarak ifade verdi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller, sanığın alacağı ceza miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak O.Ç.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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