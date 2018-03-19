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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, B.A. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru O.Ç. (45), 29 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, B.A. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru O.Ç. (45), 29 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:46
17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye
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GEÇEN yıl Eylül ayında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden B.A.'nın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyetin ardından Çaycuma Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından polis O.Ç., 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede O.Ç. hakkında, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık O.Ç., ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren O.Ç., suçlamaları kabul etmedi. O.Ç.'nin mesai arkadaşları da duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller, sanığın alacağı ceza miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak O.Ç.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakÇaycumaTacizCinsel Taciz
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