17. MÜSİAD EXPO başlıyor

‘İŞ, burada!’ sloganıyla yatırımcılarını büyümeye ve birlikte kazanmanın ortak noktasında yer almaya davet eden 17. MÜSİAD EXPO, küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ’leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluşturacak ve B2B görüşmelerle yeni iş fırsatlarının adresi olacak. MÜSİAD EXPO ve beraberinde düzenlenecek organizasyonlar hakkında bilgiler veren MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy “Dünyanın birçok ülkesinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayan MÜSİAD EXPO, bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasında CNR EXPO’da toplam 8 holde 700’ün üzerinde MÜSİAD üyesi yerli ve yabancı şirkete ev sahipliği yapacak. 16. MÜSİAD fuarında 123 ülkeden 7 bin 250 seçkin işadamı ve 100 binin üzerinde ziyaretçi ile iş dünyasını ortak noktada buluşturan EXPO’da, bu sene ziyaretçi sayılarında ciddi bir artış bekleniyor. Fuarda bu yıl çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, bilgi teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok farklı sektör ziyaretçilerle buluşacak” şeklinde konuştu.

2 FİRMA ALANYA’YI TEMSİL EDECEK

Durusoy açıklamalarına şöyle devam etti: “Özellikle üretici ve ihracatçı firmalar için daralan pazarlar karşısında, gelişen yeni pazarlara ulaşmak ve bu doğrultuda uluslararası fuarları kullanmak büyük önem teşkil ediyor. En güçlü pazarlama mecralarından biri olan fuarlar, rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ve büyümek isteyen firmalar için ciddi önem arz ediyor. Bu bağlamda, MÜSİAD EXPO bu yıl daha da ön plana çıkıyor. Yurt dışından birçok ziyaretçiyi ve alım heyetini ağırlayan fuarın bu yılki öncelikli hedef kıtası; Afrika. Bu yıl Afrika pazarına yönelen MÜSİAD, Nijerya, Gana, Fildişi, Etiyopya ve Güney Afrika’daki işadamlarının fuarda yer almalarını sağlayarak iki ülke arasındaki ticareti artırmayı hedefliyor. Sadece üye firmaların stant açabildiği MÜSİAD Fuarında, Celil Kara Mobilya, 6.HALL 6.H10 Akdeniz Metal olmak üzere 2 firma bölgemizi bu büyük organizasyonda temsil edeceklerdir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak düzenlediğimiz fuarlar halkımızın, iş çevrelerinin ve uluslararası iş aleminin büyük ilgisiyle karşılaşmıştır. Bu sayede, ülkemizde düzenlenen fuarlar içinde, hem ziyaretçi, hem katılımcı firma sayısı, hem de yabancı işadamı stant ve ziyaret katılımı açısından en büyük fuarlardan biri olma başarısını göstermiştir. Şüphesiz amacımız daha büyük başarılar, daha büyük fuarlar, daha fazla ticarettir. Her iki yılda bir düzenlediğimiz MÜSİAD Uluslararası Fuarı, üyelerimizin ve ülkemizin dış ticaretinin artmasına katkıda bulunmak ve Türk ürünlerinin tüm dünyaya satılmasına vesile olmak amacıyla gayretli bir şekilde devam edecektir.”

‘TÜM HEMŞERİLERİMİZ FUARA DAVETLİDİR’

Durusoy açıklamasına fuara davetlerini sunarak “Kapasitesi ve iş bağlantı hacmi ile ülkemizin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan MÜSİAD Fuarı’na tüm iş adamlarımızı ve halkımızı bekliyoruz. Fuarımızın geçmiş yıllardaki verimi ve bereketi inanıyoruz ki bu yıl da aynı şekilde tekrar edecektir. Temennimiz ve beklentimiz, gerek bölgemizi temsilen katılan üye firmalarımızın gerekse tüm katılımcı üye firmalarımızın fuarımızdan en üst düzeyde kazanım sağlamasıdır. MÜSİAD Fuarı ve beraberinde düzenlenecek etkinliklerin derneğimize, fuarda yer alan bölgemiz ve diğer üye firmalarımıza aynı zamanda ülkemize hayırlar getirmesini dileriz” ifadeleriyle son verdi.