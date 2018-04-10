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16 yıldır biriken faturalarını ödemek için yardım bekliyor

Batman’da eşini kaybeden iki çocuk annesi Sühbet Tekin, 2002’den bu yana biriken 48 bin TL’lik elektrik faturasını ödeyebilmek için yardım bekliyor

16 yıldır biriken faturalarını ödemek için yardım bekliyor

Batman’da eşini kaybeden iki çocuk annesi Sühbet Tekin, 2002’den bu yana biriken 48 bin TL’lik elektrik faturasını ödeyebilmek için yardım bekliyor

10 Nisan 2018 Salı 13:57
16 yıldır biriken faturalarını ödemek için yardım bekliyor
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BATMAN merkez Petrol Mahallesi’nde eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi vermeye başlayan Sühbet Tekin, 16 yıldır elektrik faturalarını ödeyemedi. DEDAŞ’ın biriken faturaları nedeniyle birçok kez kestiği elektriği bir yolunu bulup tekrar bağlatan ve daha önce borcunu yapılandırıp bir süre elektriği kullanmaya devam eden Tekin, 48 bin TL’lik faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi.

"DURUMUMUZ İYİ DEĞİL"

  Eşi vefat ettikten sonra ortada kaldıklarını belirten Tekin, yıllarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan (SYDV) aldığı dul aylığı ile geçinip, dağıtılan sıcak yemek ile karınlarını doyurduklarını ifade etti. Aylığının da kızının sigortalı bir işte başlamasından dolayı kesildiğini dile getiren Tekin, “Durumum iyi değil ve çok fakiriz. Kimsemiz yok ve iki yetimim var. Bu borcun üzerimizden kaldırılmasını istiyorum” dedi.

"EVLERİNDE ÇATLAKLAR VAR"

Tekin ailesinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini anlatan komşuları Kasım Yıldız ise “25 yıllık komşuyuz. Gerçekten de durumları yok. İki çocuğu var ve çocuklarına bakamıyor. Dul maaşı vardı onu da kestiler. Devletten yardım bekliyoruz, durumları çok kötü. Evinde de çatlaklar var. Yazın akrepler evin içinde dolaşıyor” diye konuştu.

 Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri ise “Bahse konu abonemizin toplam 48 bin TL borcu bulunuyor. 2002 yılından beri fatura ödemesi yapılmamış. 2009 yılında yapılandırma yapılarak mevcut borç taksitlendirilmiş. Ancak 1-2 ödeme yapıldıktan sonra yeniden borç aksatılmış. Bu borcun 38 bin TL’lik kısmı Dicle EDAŞ’a, 10 bin TL’lik kısmı da Dicle EPSAŞ’a ait. Ayrıca enerji bizde kesik görünüyor. Ancak abone kendi imkanları ile bağlantı yapmış. Bize başvuru yapılması durumunda kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BatmanSühbet TekinFatura
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