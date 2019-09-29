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16 yaşındaki kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu ile cinsel istismar

Polis, aralarında esnafların da bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

GÜNCEL 29.09.2019, 09:33 29.09.2019, 09:35
16 yaşındaki kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu ile cinsel istismar
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KOCAELİ'NİN Karamürsel ilçesinde, R.G. (16) adlı genç kızın alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığını beyan etmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda aralarında esnafların da bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İddialar üzerine bir mahalleli R.G.'yi bulup, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Burada ifadesi alınan R.G., başka bir ilden Karamürsel’e geldiğini, tanıştığı kişilerin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, cinsel istismara uğradığını ve bu kişiler tarafından farklı kişilerle birlikte olmaya zorlandığını iddia etti.

Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, aralarında esnafın da bulunduğu kişileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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