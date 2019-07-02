16 yaşındaki Esmanur'dan haber alınamıyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki Esmanur Şimşek’ten dün geceden beri haber alınamıyor

16 yaşındaki Esmanur'dan haber alınamıyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte kalan Esmanur Şimşek, sabah odasından çıkmayınca ailesi merak etti. Kızının odasına giden aile kapının kilitli olduğunu gördü. Kapısı kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye giren ailesi genç kızın odada bulunmadığını gördü.
Camın açık olduğunu ve kızlarının evde olmadığını gören aile durumu polise bildirdi. Aile yakınları genç kızı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.
 

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