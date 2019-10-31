16. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başlıyor

36 ülkeden 91 sanatçının başvurduğu yarışma için Eylül ayında toplanan jüri üyeleri, katılımcılar arasında değerlendirmelerde bulunduktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazanan heykeltıraşları belirledi. 7 ülkeden 10 heykeltıraş seçilirken bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, dev mermer bloklarını yontarak müzik enstrümanları temalı sokak heykelleri yapacaklar. Yontulan eserler 29 Kasım’da Alanya Belediyesi arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak.

HEYKELLER PARKLARI SÜSLEYECEK

Sempozyum bitiminde yapılan tüm heykeller yeşil alanlar ve parklara monte edilerek bu alanları süsleyecek. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacaklar ve inceleyebilecekler.

MÜDÜR UYAR: “TÜM HALKIMIZ GELİP ÇALIŞMALARI İZLEYEBİLİR”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; “16 yıldır düzenlemekte olduğumuz uluslararası heykel sempozyumları kapsamında yapılmış olan heykeller, Alanya’mızı bir açık hava sergi alanına dönüştürmüş, halkımızı sanatın bu dalı ile de bir araya getirmesiyle önemli bir yer edinmiştir. Bu yıl da Kasım ayı boyunca halkımızı sempozyum alanımızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

SEMZPOYUMDA YER ALACAK İSİMLER AÇIKLANDI

16. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nda heykel yapacak sanatçılar şu isimlerden oluşuyor; AnnaSosenskaya (Rusya), BahmanChegeni (İran), EleonoraConfalonieri (İtalya), Ferhat Özgür Gürel (Türkiye), Hanife Neris Yüksel (Türkiye), İrodionGvelesiani (Gürcistan),KirylKrokhaliou (Belarus), SnejanaSimeonova (Bulgaristan), Yücel Tonguç Sercan (Türkiye)