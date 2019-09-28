16. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı

ALANYA Belediyesi 16. Alanya Uluslararası Caz Günleri, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve yerli yabancı binlerce vatandaşın katılımı tarihi Kızılkule meydanında başladı. 26-29 Eylül tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek organizasyonun ilk günü Türkiye’nin tek kadın neyzeni Burcu Karadağ’ın performansı ile başladı. Karadağ’ın ardından caz şöleni Neco&Cengiz Özdemir Quartet performansı ile devam etti.

BAŞKAN YÜCEL: "EŞSİZ BİR SANAT ORGANİZASYONU"

Programın açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, caz günlerinin yıllardır çıtasını yükselten eşsiz bir sanat organizasyonu olduğunu ifade etti. Başkan Yücel, "Türkiye’nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Alanya Caz Günleri’ne 16. kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Kızılkule’nin, Tersane’nin ve Alanya Kalesi’nin tarihi atmosferinde, Alanya’nın en güzel mevsimi olan Eylül akşamlarında sizlere eşsiz bir sanat organizasyonu sunuyoruz. Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri’nde bu yıl, yine caz müziğinin güçlü seslerini konuk edeceğiz. 4 gün boyunca enfes bir müzik ziyafeti yaşayacağız" dedi.

BAŞKAN YÜCEL: "HİZMET ANLAYIŞIMIZDA KÜLTÜR VE SANATIN YERİ ÖNEMLİ"

Alanya Caz Günleri'nin müziğin evrensel dilinde herkesi bir araya getirdiğine dikkat çeken Başkan Yücel, "Gece gündüz demeden çalışarak şehrimizin marka değerini arttıran, vizyonunu değiştiren hizmetleri ve projeleri hayata geçirirken, bilmenizi isterim ki; sizlerin huzur ve mutluluğunu merkeze aldığımız hizmet anlayışımızda kültür ve sanatın önemli bir yeri var. Turizmde bir marka olan Alanya’nın aynı zamanda sanatla, müzikle, sosyal etkinliklerle de dünyaca tanınan bir kent olması için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar müziğin evrensel dilinde bizleri bir araya getiren Alanya Caz Günleri’nden herkesin memnun olması en büyük arzumuzdur" diye konuştu. Başkan Yücel, konuşmasının ardından gecenin ilk sanatçısı Burcu Karadağ'a ve organizasyon sponsorlarına çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

29 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

16. Alanya Uluslararası Caz Günleri 29 Eylül'e kadar devam edecek. Caz günlerinin ikinci gününde Azerbaycanlı bir vokal olan şarkıcı ve solist, lirik bariton Tofiq Hasansoy sahne alacak. Aynı gece saat 22.00’da Paris doğumlu, yazar bir anne ve rock davulcusu bir babanın kızı olan Lou Tavano cazseverlerle buluşacak. 28 Eylül Cumartesi günü iseBoğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde başladığı üniversite hayatına, New York, New School Jazz Academy’de devam eden ve Birdland, Knitting Factory, Auggie’s gibi dünyaca ünlü caz kulüplerinde, birbirinden değerli isimlerle konserler veren Yavuz Akyazıcı caz severlerle buluşacak. Akyazıcı'nın ardından sahneye kendi özgün müziği cazla Rus halk müziği ve klasik müziğin füzyonu olarak nitelendirilen Alina Rostotskaya çıkacak.

CAZ ŞÖLENİ ESER TAŞKIRAN'IN PERFORMANSIYLA SONA ERECEK

Alanya Uluslararası Caz Günleri'nin son gününde ise Barış Manço’nun 41 yıllık sanat hayatını ortaya koyan Monçoloji albümünün aranjörlük ve müzik editörlüğünü yapan ve bunun gibi pek çok projeye imza atan Eser Taşkıran sahne alacak. Eser Taşkıran’a Meltem Taşkıran vokalde, Hasan Eser Taşkıran piyano-klavyede, Mert Türkmen davulda, İsmail Hakkı Soyberk basgitarda, Barış Doğukan Yazıcı trompette, Türker Otçu gitarda, Taşkın Akarsu trambonda eşlik edecek.