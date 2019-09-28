16. Alanya Caz Günleri muhteşem konserlerle devam ediyor

ALANYA Belediyesi 16. Alanya Uluslararası Caz Günleri'nin 2 gecesi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve yerli-yabancı binlerce vatandaşın katılımı tarihi Kızılkule meydanında gerçekleştirilen 2 konserle devam etti. Alanya'nın en büyük Kültür-Sanat etkinliklerinin başında gelen Uluslararası Caz Günleri bütün hızıyla devam ediyor. 4 gün sürecek caz festivalinin ikinci akşamında sahneye ilk olarak Tofiq Hasansoy & “Bakuba” Jazz Band çıktı. Azerbaycanlı vokal ve solist, lirik bariton Tofiq Hasansoy, doğaçlama olarak scat singing kullandı ve Azerbaycan ulusal müziğini cazla birleştirdiği konserde binlerce izleyicisine muhteşem bir gece yaşattı. Tofiq Hasansoy'a Tofik Jabbarov Perküsyon'da, Seymur Hasansoy Akordeon'da, Nijat Aslanov Piyano'da, Yevgeniy Manukhin Davul'da, Nijat Pashazade Bas Gitar'da eşlik etti. Tofiq Hasansoy ve grubuna muhteşem konserinin ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Lou Tavano büyüledi

16. Alanya Uluslararası Caz Günleri'nde Tofiq Hasansoy'un ardından, Lou Tavano sahneye geldi. En sevilen parçalarını kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaş için seslendiren Lou Tavano muhteşem performansıyla kendisine hayran bıraktı. Lou Tavano'ya Alexey Asantcheff Piyano‘da, Guillaume Latil çello 'da, Alexandre Perrot Kontrabass'da, Ariel Tessier Davul'da eşlik etti. Lou Tavano ve ekibine teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.Caz Günleri 29 Eylül'e kadar devam edecek. Caz Günleri'nin üçüncü akşamında ise Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde başladığı üniversite hayatına, New York, New School Jazz Academy'de devam eden ve Birdland, Knitting Factory, Auggie's gibi dünyaca ünlü caz kulüplerinde, birbirinden değerli isimlerle konserler veren Yavuz Akyazıcı caz severlerle buluşacak. Akyazıcı'nın ardından sahneye kendi özgün müziği cazla Rus halk müziği ve klasik müziğin füzyonu olarak nitelendirilen Alina Rostotskaya çıkacak. Caz Günleri'nin son gününde ise Barış Manço'nun 41 yıllık sanat hayatını ortaya koyan Monçoloji albümünün aranjörlük ve müzik editörlüğünü yapan ve bunun gibi pek çok projeye imza atan Eser Taşkıran sahne alacak. Eser Taşkıran'a Meltem Taşkıran vokalde, Hasan Eser Taşkıran piyano-klavyede, Mert Türkmen davulda, İsmail Hakkı Soyberk basgitarda, Barış Doğukan Yazıcı trompette, Türker Otçu gitarda, Taşkın Akarsu trambonda eşlik edecek