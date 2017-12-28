15 yaşındaki sporcusuna tecavüz eden sapık antrenör, hapsi boyladı

HAZIRLIK KAMPINDA TECAVÜZ ETMİŞ

ULUSLARARASI boks antrenörlüğü sertifikasına sahip Adnan D. (45) ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi olan boksör M.K. (15) ve diğer sporcular, kulüpler arası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e gitti gitti. İddiaya göre antrenör, burada M.K.'ya tecavüz etti.

AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

15 yaşındaki M.K. Mersin'den Adıyaman'a döndüğünde durumu ailesine anlattı. Aile polise giderek antrenör hakkında şikayette bulundu.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, savcılığın talimatıyla antrenör Adnan D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Adnan D. daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Mahkeme şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.