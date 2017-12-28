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15 yaşındaki sporcusuna tecavüz eden sapık antrenör, hapsi boyladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 yaşındaki sporcusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uluslararası sertifikaya sahip boks antrenörü tutuklandı

15 yaşındaki sporcusuna tecavüz eden sapık antrenör, hapsi boyladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 yaşındaki sporcusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uluslararası sertifikaya sahip boks antrenörü tutuklandı

28 Aralık 2017 Perşembe 14:01
15 yaşındaki sporcusuna tecavüz eden sapık antrenör, hapsi boyladı
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HAZIRLIK KAMPINDA TECAVÜZ ETMİŞ

ULUSLARARASI boks antrenörlüğü sertifikasına sahip Adnan D. (45) ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi olan boksör M.K. (15) ve diğer sporcular, kulüpler arası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e gitti gitti. İddiaya göre antrenör, burada M.K.'ya tecavüz etti.

AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

15 yaşındaki M.K. Mersin'den Adıyaman'a döndüğünde durumu ailesine anlattı. Aile polise giderek antrenör hakkında şikayette bulundu.


SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, savcılığın talimatıyla antrenör Adnan D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Adnan D. daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Mahkeme şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 14:06
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15 Yaşındaki Sporcusuna TecavüzSapık Antrenör
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