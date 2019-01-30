15 yaşındaki çocuk ihbara rağmen evlendirildi

Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuk, tüm girişimlere rağmen evlendirildi.

15 yaşındaki çocuk ihbara rağmen evlendirildi
banner404

CUMHURİYET'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde,15 yaşındaki bir kız çocuğu baronun ihbarına rağmen evlendirildi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm şüphelilerin ifadesi ve çocuğun beyanı alındıktan sonra TCK 104'üncü madde gereği çocuk ve ebeveynleri tarafından şikâyette bulunulmadığından şüpheliler serbest bırakılmıştır" denildi. Çocuk yaşta evliliklere ilişkin mevzuat boşluklarına işaret edilen açıklamada "Yetkilileri BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hatırlatarak gerekli hukuki sürecin işletilmesine çağırıyoruz" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FETÖ'den tutuklu otel sahibi hakkında yeni...
FETÖ'den tutuklu otel sahibi hakkında yeni...
  1. ANTALYA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472