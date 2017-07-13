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'15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı TOBB ile eş zamanlı düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı

'15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı TOBB ile eş zamanlı düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
'15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız'
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81 il ile eş zamanlı olarak Antalya TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya bölgedeki tüm oda ve borsa başkanlarının yanı sıra sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen alçak darbe girişimine çok sert tepki gösterildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin bu kalleşçe devleti ele geçirme teşebbüsünü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. 

Ortak açıklamada ise bu hain teşebbüse karşı direnen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet kurumlarına ve en önemlisi aziz milletimize teşekkür edildi. 
Açıklamada 15 Temmuz'da hayatlarını hiçe sayan şehitlere Rahmet, gazilere şükran temennisinde bulunuldu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye’nin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, devletimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. 

İşte bu tarihi  günün 1’inci yıldönümünde canları pahasına bu alçak darbe girişimini eşsiz bir destan yazarak durduran kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederken; Yüce Allah’tan bu güzel vatanımızda bu tür hain saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Darbe Girişimi15 TemmuzMehmet şahinALTSO
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