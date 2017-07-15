15 Temmuz'u havada kutladılar

TÜRKLER sahilinde hizmet veren Big Kral Su Sporları çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paraşütle birlik ve beraberlik masajı verdi.

Üzerinde "Can verilir, mal verilir ama vatan verilmez" yazılı pankart ve Türk bayrakları bulunan paraşütle tüm sahili gezen Big Kral çalışanları, sahilde bulunan vatandaşlar ve yabancı turistler tarafından uzun süre alkışlandı.