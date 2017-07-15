15 Temmuz şehitleri için turnuva

ÖZEL Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi ana sponsorluğunda Alanya Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu'nun organize ettiği turnuvaya Kamburoğlu Yapı Malzemeleri, Zirve Yazılım ve İsmail Bal da sponsor olarak katkı sundu. Bugün Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi'nde başlayan turnuva yarın da devam edecek. Turnuvaya 7-8 yaş kategorisinde 63, 9-10 yaş kategorisinde 82, 11-12 yaş kategorisinde 44, açık yaş kategorisinde ise 42 kişi katıldı. Öğrencilerin milli manevi değerleri sahip çıkmalarını sağlamayı ve 15 Temmuz şehitlerini anmayı amaçlayan turnuva sonucunda ilk 3'e girene kupa, ilk 10'a girene madalya, ilk 30'a girene satranç takımı hediye
edilecek.
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