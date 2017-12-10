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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev pankart asıldı

Genç Aktivistler Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, 4 dilde ‘Kudüs İslam'ındır’ yazılı 450 metrekarelik dev pankart asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev pankart asıldı

Genç Aktivistler Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, 4 dilde ‘Kudüs İslam'ındır’ yazılı 450 metrekarelik dev pankart asıldı

10 Aralık 2017 Pazar 13:36
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev pankart asıldı
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GENÇ Aktivistler Derneği üyeleri, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini protesto etmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, ‘Kudüs İslam’ındır’ yazılı 450 metrekarelik dev pankart astı. Üzerinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice olmak üzere 4 dilde ‘Kudüs İslam’ındır’ yazan pankartla, dünyaya Kudüs İslam’ındır mesajı verildi.

“Kudüs şehri bir bütün olarak İslam’ındır”

Pankart asıldıktan sonra basın açıklaması yapan Genç Aktivistler Derneği üyesi Akif Tosun, “İsrail ile sosyal ve ekonomik ilişkiler derhal kesilmelidir. İsrail laftan değil sadece güçten anlar. Doğu Kudüs Batı Kudüs olarak ayırıp İsrail’e başkent yapma girişimlerini de şiddetle reddediyoruz. Kudüs şehri bir bütün olarak İslam’ındır. Ve Filistin devletinin başkentidir. Siyonist İsrail’in Kudüs sevdasından vazgeçmesi bizim için yeterli değildir. Tel Aviv de dahil olmak üzere işgal ettikleri Filistin topraklarından defolup gitmelidirler” açıklamasında bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için pankart asan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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