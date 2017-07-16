15 Temmuz gecesi Alanya

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen kapsamlı anma etkinlikleri

Alanya'da da gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile planlanan '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası' etkinlikleri, ‘Millet El Ele Demokrasi Yürüyüşü’ ile başladı. Akşam saatlerinde iskeledeki Şelale Meydanı önünde toplanan coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

'MİLLETİMİZ GERİ ADIM ATMADI'

Etkinlikler, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerle devam etti. Anıt önündeki program Kuran tilavetiyle başladı. Ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu halka hitap etti. Demokrasi ve milli birlik gününü kutlamak için bir arada olduklarını söyleyen Kaymakam Harputlu, “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı darbe girişiminde bulundu. Ancak, milletimiz sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara rağmen asla geri adım atmadı. Milletimiz, emniyet teşkilatımızın personeli ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları el ele vererek, bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergiledi. Asker görünümlü teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz kahramanlık destanı yazdı. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecekler. 15 Temmuz’da iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz, tıpkı bin yıl önce olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

15 TEMMUZ RESİM SERGİSİ AÇILDI

Harputlu ve şehir protokolü, “Çocukların Gözünden 15 Temmuz” temalı resim sergisini de açtılar. İlkokul öğrencileri tarafından yapılan resimler ziyaretçilerin beğenisini aldı.

PROTOKOL NÖBET TUTTU

Harputlu ve ilçe protokolü, anma programı kapsamında Atatürk Anıtı önünde vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu. 00.13’te bütün camilerde sala okunmasıyla başlayan demokrasi nöbeti, sabah namazında gençlerle buluşulmasıyla son buldu.