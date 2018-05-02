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15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:40
15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin emniyet içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arasında Denizli, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Diyarbakır, Adıyaman, Düzce, Konya ve Mersin'in de bulunduğu 15 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
FetöTerör örgütüBatman
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