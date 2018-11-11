1,5 ay önce evlendiği eşinden dayak yedi!

Manisa'da 1,5 ay önce evlendiği eşi tarafından darp edildiğini öne süren kadın suç duyurusunda bulundu

1,5 ay önce evlendiği eşinden dayak yedi!
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ELİFNUR P. (21),  gazetecilere yaptığı açıklamada, evlendikten sonra  Kahramanmaraş'tan Manisa'ya yerleştiğini, eşi Y.P'nin sosyal medya kullandığı  için telefonunu kırdığını, kendisini eve kilitleyip işe öyle gittiğini iddia  etti.
Eşinin kendisini darbettiğini, gördüğü şiddet nedeniyle kulak zarının  patladığını, burnunun ve gözünün şiştiğini, sırtında ve bacağında morluklar  oluştuğunu öne süren Elifnur P, Merkezefendi Devlet Hastanesinden darp raporu  aldı.
 
Kahramanmaraş'tan gelen baba Beytullah Kılıç da kızının evlendikten  sonra hapis hayatı yaşadığını, olanlardan yeni haberinin olduğunu söyledi.
 
Baba ve kızı, daha sonra savcılığa giderek Y.P. hakkında suç  duyurusunda bulundu.
 

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