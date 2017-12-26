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144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkarak Frankfurt'a giden THY uçağının bayılan pilotu, altı ay süreyle uçuş yapamayacak

144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkarak Frankfurt'a giden THY uçağının bayılan pilotu, altı ay süreyle uçuş yapamayacak

26 Aralık 2017 Salı 17:06
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
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TÜRK Hava Yolları'nın kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandığı için Belgrad'a acil iniş yapan uçağının ikinci pilotu Emre Atik bu inişten dolayı ödüllendirilirken kaptan pilotun ise 6 ay uçuşu kesildi.

BELGRAD'A ACİL İNİŞ YAPILMIŞTI

Airporthaber intenet sitesinde yeralan habere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkarak Frankfurt'a giden THY'ye ait uçak geçen ay kaptan pilot C.S.'nin rahatsızlanması üzerine Belgrad'a acil iniş yaptı.

İKİNCİ PİLOT ÖDÜLLENDİRİLDİ

144 yolcunun bulunduğu TK1617 sefer sayılı TC-JPD kuyruk tescilli Airbus 320 uçağı kaptan pilot olmadan sorunsuz şekilde Belgrad'a indiren ikinci pilot Emre Atik, THY uçuş işletme yöneticileri tarafından ödüllendirildi.

BELİRLİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKMUŞ

Uçuş sırasında bayılan kaptan pilot C.S. ise rahatsızlığının ardından Türkiye'ye dönerek hastanede tedavisine devam edildi. Yapılan kontrollerde C.S.'nin belirli bir rahatsızlığının olmadığı ancak kronik yorgunluğa bağlı olarak bayılmış olabileceği belirtildi. EASA kuralları gereği bu tür durumlarda kesin bir hastalık tanısı konulamadığı için C.S'nin uçuşları altı ay süreyle kesildi. C.S'nin, Kuveyt-İstanbul uçuşundan gece geldiği ve sabah da Frankfurt seferi için görevlendirildiği öğrenildi.

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FrankfurtİstanbulBelgradTürk Hava YollarıGüncel
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