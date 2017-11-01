14. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı

AÇILIŞINA Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, belediye başkan yardımcıları ve idari birim amirlerinin katıldığı sempozyumda; beşi Türk on heykeltıraş, "çocuk konulu sokak heykelleri" yapacak. Sembolik çekiç vuruşuyla sempozyumu başlatan Yücel, şu açıklamalarda bulundu: "Senelik 60'ın üzerinde etkinlik yapıyoruz. Bunların 13-14 tanesi uluslararası oluyor. Bugün Alanya için güzel bir gün. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'muzun on dördüncüsünü düzenliyoruz. Sanatçılarımız 'çocuk' temasını işleyecekler ve bu eserlerle şehrin parkları, sosyal donatı alanları süslenecek. Bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Şimdiden tüm heykeltıraşlara başarılar diliyorum. İnşallah bir ay sonra, çıkan eserleri hep birlikte teşhir ederiz. Güzel şeyler çıkacağını umuyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."