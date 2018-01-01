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134 promil alkollü kadın sürücü otomobili ile takla attı

Karabük'teki alkollü bir kadın sürücünün yaptığı kazada erkek arkadaşı otomobil içinde sıkışan kadın sürücü dakikalarca çıkarılmasını bekledi. Erkek arkadaşının iyi olduğunu öğrenmek için sağlık ekibine yemin ettirdi

134 promil alkollü kadın sürücü otomobili ile takla attı

Karabük'teki alkollü bir kadın sürücünün yaptığı kazada erkek arkadaşı otomobil içinde sıkışan kadın sürücü dakikalarca çıkarılmasını bekledi. Erkek arkadaşının iyi olduğunu öğrenmek için sağlık ekibine yemin ettirdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:38
134 promil alkollü kadın sürücü otomobili ile takla attı
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KARABÜKTE erkek arkadaşı ile birlikte yeni yıl kutlamasından dönen kadın sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada ters dönen otomobilden 134 promil alkollü olan kadın sürücü kendi imkanları çıkarken erkek arkadaşı ise otomobilde sıkıştı. 

Kaza sabaha karşı Safranbolu - Karabük karayolu Emniyet Müdürlüğü altında meydana geldi. Büşra Yılmaz idaresindeki 34 MHR 61 plakalı lüks otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma ardından istinat duvarı ve elektrik direğine çarparak ters döndü. Kazada kadın sürücü kendi imkanları ile çıkarken, erkek arkadaşı Mehmet Özdemir ise otomobilde sıkıştı. Yolda geçen sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri otomobilde sıkışan Özdemir’i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada erkek arkadaşının öldüğünü sanan Yılmaz, polislere ve yanındakilere ‘Bana doğruyu söyleyin. Eli kımıldamıyor, nefes alıyor mu’ diye feryat etti.  Kendisi de yaralı olan Yılmaz’ı, polisler ambulansa getirmek istese de erkek arkadaşı çıkmayınca gitmek istemedi. Zorla ambulansa getirilen kadın sürücü, bu sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak aynı ambulansa getirilen erkek arkadaşını bırakmak istemedi. Olay yerine gelen ikinci ambulansa alınan sürücü Yılmaz, sağlık ekipleri ve polislere erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu yönünde defalarca sorular sorarak ikna olmaya çalıştı. Bu sırada alkol testi yapılan kadın sürücünün 134 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ters dönen lüks otomobil ise uzun uğraşlar sonrası çevrilerek kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
134 Promil
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