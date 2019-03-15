130 bin kişiye istihdam sağlayacak

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, "Türkiye'de bulut teknolojileri sayesinde 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak." dedi.

130 bin kişiye istihdam sağlayacak
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MİCROSOFT Türkiye Pazarlama ve  Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, bulut ve bulutla  gelişen yapay zeka teknolojilerinin kullanımının, Türk iş dünyası tarafından  giderek benimsendiğini belirterek, "Bulut teknolojileri sayesinde Türkiye'de  2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak." dedi. 
Kundakçı, Türkiye'de hızlı bir ivmeyle gelişen bulut teknolojilerinin iş yapma süreçlerini ve iş gücü piyasalarını nasıl  değiştirdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Bulut teknolojileri konusunda Türkiye'nin dünyayı 1-2 yıl geriden  takip ettiğini ama bu farkın giderek kapandığını ifade eden Kundakçı, "Türkiye'de  bulut teknolojileri sayesinde 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam  yaratılacak. Bunlardan 112 bini herhangi bir alanda faaliyet gösteren şirketlerde  olacak." diye konuştu.
 
Kundakçı, bulut bilişiminden sadece teknoloji firmalarının değil,  otomotiv sektöründen perakendeye, bankacılıktan ihracata ve nakliyeye kadar pek  çok alanda faaliyet gösteren firmaların işlerini daha verimli hale getirmek için  faydalanabildiklerini söyledi.
 
Bulut teknolojisi sayesinde teknoloji şirketlerinde de 18 bin kişilik  istihdam oluşturulacağını dile getiren Kundakçı, şunları kaydetti:
 
"Bulut teknolojisini kullanan şirketler, kendi cirolarında 15 milyar  dolar katkı görecekler. Çünkü bulut teknolojisiyle yeni hizmetler ortaya çıkacak.  Şirketler bu teknoloji sayesinde, çok daha hızlı bir şekilde işlerini  yürütüyorlar, yeni ürünler ortaya çıkarıyorlar ya da mevcut ürünlerinin  özelliklerini geliştirebiliyorlar. Müşterilerine daha iyi bir hizmet sunarak  onların ihtiyaçlarına daha iyi karşılık veriyorlar. Bütün bu gelişmeler ilave  ciroya neden oluyor."
 
"Bulut teknolojisi birkaç ayı birkaç dakikaya indirdi"
 
Kundakçı, bulut  bilişimi sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne  dikkati çekerek, "Biz kendi ciromuzun yüzde 50 arttığını gördük bu alanda.   Altyapı tarafında ise yüzde 100'e yakın bir büyüme oldu ve bu ivmesini korumaya  devam ediyor." dedi.
 
Bugün şirketlerin en çok ihtiyacı olan şeyin çeviklik ve hız olduğunu  belirten Kundakçı, bulut teknolojisiyle birçok şirketin lojistik süreçleri  yönetmeleri ve karmaşık raporlamaları yapmalarının 100 saatten 10 dakikaya  inebildiğini bildirdi.
 
Kundakçı, bunun 600 katlık bir iyileşme olduğuna dikkati çekerek,  "Şirketler  bugün bir şeyi yapmaya karar verirlerse dakikalar içinde o hizmeti  kullanmaya başlayabiliyorlar. Eskiden bu nasıldı? Önce neye yatırım yapacaklarına  karar vermeleri, o yatırımı yapmak için araştırma yapmaları, ürün siparişi ve  bunların gelmesini bekliyorlardı ve bunlar birkaç aylık süreydi. İşte bulut  teknolojisi bu birkaç ayı birkaç dakikaya indirdi." diye konuştu.

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