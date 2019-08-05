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13 yaşındaki çocuğa tren çarptı!

Yolcu treninin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

GÜNCEL 04.08.2019, 20:44 04.08.2019, 20:45 Enes Subaşı
13 yaşındaki çocuğa tren çarptı!
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HALİTPAŞA Mahallesi'nde rayların bulunduğu köprüden geçmeye çalışan 13  yaşındaki M.T'ye, Ankara-Kars seferini yapan "Doğu Ekspresi" çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk köprüden düştü.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis  ekibince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan M.T'nin vücudunda kırıklar  bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin arından tren Kars Garı'na  hareket etti.
 

#yolcu treni #yolcu treninin
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