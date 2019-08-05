13 yaşındaki çocuğa tren çarptı!

HALİTPAŞA Mahallesi'nde rayların bulunduğu köprüden geçmeye çalışan 13 yaşındaki M.T'ye, Ankara-Kars seferini yapan "Doğu Ekspresi" çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk köprüden düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan M.T'nin vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin arından tren Kars Garı'na hareket etti.

