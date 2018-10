13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu başladı

TARİHİ İpek Yolu'nun deniz yolu ile Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan en kritik limanlarından biri olan Antalya, İpek Yolu Belediye Başkanları Forumunun 13'üncüsüne ev sahipliği yaptı. Daha önce Taşkent, Lanzhau, Almatı, Pyongtaek, Şiraz, Grozni, Gaziantep, Yeosu, Urumçi, Bursa, Kazvin ve Kabil'de düzenlenen forumun bu yıl ki Antalya ayağında, 30 ülkeden ve 67 şehirden 42 belediye başkanını, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

“Maalesef tek kutupta küreselleşti”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salonda pozitif bir enerji olduğunu ve bu enerjiden çok etkilendiğini söyledi. İpek yolunun ticaret, sosyokültürel yapıya ve turizme tartışmasız katkı sağladığını ifade ede Ersoy, “Bunu tartışmanın anlamı da yok zaten. Ancak biz merkezi hükümetler ve siz bölgesel yönetimler olarak çok önemli görevler üstleniyoruz. Buradaki en büyük görev de açıkçası bölgesel yönetimlere düşüyor. Çünkü bölgesel yönetimler ne kadar istekli, ne kadar içten olursa merkezi yönetimleri ikna etmeleri ve yönlendirmeleri o kadar kolay oluyor. Bu kadar çok fırsatların, bu kadar çok ticaret alternatiflerinin olduğu dünyada, küresel ve ekonomide sizlerin işbirliği merkezi yönetimdeki arkadaşlarımızı yönlendirecek. O açıdan sizlere çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum” dedi.

Küreselleşen ekonominin bugüne kadar tek kutupta küreselleştiğine dikkat çeken Ersoy, “Yeni kutuplar yapmak, bu gibi organizasyonlarda sizlerin istekli ve arzulu çalışmasıyla mümkün olabiliyor. O açıdan da bugün ki forumun önemini de çok büyük olduğunu düşünüyorum.”

“Olumlu hava tabana da yayılmalı”

Belediye başkanlarına bir öneride bulunan Ersoy, “Buradaki pozitif olumlu aile havasını, tabanınıza yani bulunduğunuz illere yaymak için ortak bir proje geliştirebilirseniz ve bunu kendi şehirlerinizde gerçekleştirebilirseniz, şehirlerinizde yaşayan insanlara da buradaki olumlu havayı yaymış olursunuz diye düşünüyorum. Bütün üye şehirlerin sosyokültürel özelliklerini, etnik özelliklerini kapsayan ortak müzeler açabilirsiniz. Üye şehirler de oralarda kendisine düşen bölümlere katkılarda bulunabilir. Üye ülkeleri ziyaret eden turistlere de bütün ipek yolu zincirini tanıtmış olursunuz. O zaman ayrı bir kulüp gibi insanlar sizin şehrinizde dönmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu yolun güçlenmesi lazım”

Bakanlık döneminde Gaziantep'te bu organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, kalkınmanın ve demokrasinin yerelden başladığına dikkat çekerek, “Dünyanın adalete ihtiyaca var. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerde söylemiş olduğu dünya 5'ten büyüktür anlayışı için bu yolun güçlenmesi lazım. Yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğu için bu yolun güçlenmesi lazım. Daha adaletli bir dünyaya ihtiyacımız olduğu için bu yolun güçlenmesi lazım. Bu yolun enerji yolu, kardeşlik yolu ve dünya yoluna dönüşmesi için bir olmamız, beraber olmamız ve kardeş olmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Ortak tarihimizdi bundan sonra ortak geleceğimiz olacak”

Antalya'nın tarih ve tabiat zengini bir şehir olduğuna işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, turizmde de kentin bu yıl 14 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırlamaya hazırlandığını, 800 bin - 1 milyon arasında da yatak kapasitesi olduğunu belirtti.

Antalya'nın turizm dışında sanayi ve tarımda sektöründe de hızla ilerlediğinin altını çizen Türel, bu sektörler de gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydetti.

Antalya olarak İpek Yolu'nun gelişmesi adına her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Türel, “İpek yolu bizim tarihimizin önemli bir parçasıdır. Bugün ipek yolu gelecekte bizi birleştiren bir yol olarak yeniden önem kazandı. Ortak tarihimizdi bundan sonra ortak geleceğimiz olacak” dedi.

İpek Yolu Belediyeler Birliği'nin hem şehir hem de dünya geleceği açısından önemine de vurgu yapan Türel, Antalya'nın Kabil'den aldığı bayrağı layıkıyla taşıyacağına inandığını söyledi.

“Diplomasi ve ilişkiyi geliştirmek için İpek Yolu önemli”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın İpek Yolu'ndaki önemine değindi. Ülkeler arasında ilişkiler kadar, şehirler bölgeler arasındaki ilişkinin önemine dikkat çeken Karaloğlu, şehirler arasındaki diplomasi ve ilişkiyi geliştirmek için ipek yolunu son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Antalya milat olacak”

Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı WCO ve İpekyolu Birliği Başkanı Young Hoon Kwaak ise forumu Antalya'da yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Dünyanın Antalya gibi şehirlere ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kwaak, "14 milyon turisti ağırlayan, her ülkeden her şehirden insanlara kucak açan Antalya, geçmişteki parlak pamfilya tarihiyle birlikte bugün de bütün insanları ve insanlığı kucaklıyor. Bu nedenle 12 forum arasında Antalya milat olacak” diye konuştu.

İpek Yolu şehirlerinin tekrardan canlandırılması konusunda "küreselleşme" ve "lokalleşme" sorunu yaşadıklarını belirten Kwaak, hem küreselleşme hem de yerelleşme anlayışını bir arada tutmayı planladıklarını ifade etti.