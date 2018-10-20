122 kadın çiftçiyi geçip 14 bin TL'nin sahibi oldu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18 ilçeden 123 kadın çiftçi katıldı. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutuldu, ilçe birincisi olan kadınlar Antalya’da düzenlenen yarışmada yarı finale yükseldi.

İbradı’dan Mürsel Taner, Elmalı’dan Ayşe Çoban, Korkuteli’den Ümmüşen Bozkurt, Finike’den Asiye Akkaya,Kumluca’dan İmran Gün, Gazipaşa’dan Ayşe Ergün, Konyaaltı’ndan Emine Özcan, Muratpaşa’dan, Melek Çoban finalde birinci olmak için yarıştı.

İl finalinde de 15 sorunun sorulduğu yarışmacılardan 14 soruya doğru cevap veren Finike’den Asiye Akkaya birinci oldu. Elmalı’dan Ayşe Çoban ikinci, Kumluca’dan İmran Gün üçüncülüğü elde etti.

"Birinciye 14 binlik ödül"

Birinci olan kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye 7 bin TL ödül verildi.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini AK Parti Antalya Milletvekili Kemal çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Türkiye’de tarım alanında en önemli yarışmalarından birini yaptığının altını çizerek, 18 ilçenin temsilcisi 8 finalist yarışmacıya başarılar diledi. 70 bine yakın kadın istihdamını tarımda barındırdıklarını kaydeden Özen, yarışmanın ise devam etmesinden yana olduklarının altını çizdi.

"Çiftçilik mesleğinin önemi”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çiftçilik en eski mesleklerden biri olduğunu belirterek, bu mesleğinin yaşatılmasına dikkat çekti. İnsanın olduğu yerde gıdaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, Antalya’da turizm yokken de varken de tarımın olduğunu kaydetti.

Antalya’da tarım alanında bilinçli çiftçilerin olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Bilinçli bir çiftçimiz var. Devletimizin tarıma ciddi katkılar veriyor ,güvenli gıdaya halkımızın ulaşması önemli olduğu için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli destekler var. Allah afet vermesin ama olursa da devletimizin yanınızda olacaktır. Yarışmaya katılan bütün yarışmalara başarılar diliyorum" diye konuştu.

“Kadının emeği baş tacı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarımın kraliçeleri diye kadınlara hitap ederek, verilen bir değerin göstergesinin yanında onlar için bir moral motivasyon olduğunun altını çizdi. 18 ilçede 120 kadın tarımdaki bilgi ve birikimlerini ortaya koyduğunu dile getiren Türel, "Eli nasırlı kadınlarımız aynı zamanda çocuklarının bakımından ev işlerine kadar bir çok sorumluluğu yerine getiriyorlar, kendilerine zaman ayıramıyorlar. Bu yarışmayla onların sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimlerinin arttırılmasına katkı sağladık. Her aşamada çiftçimin, başta kadın çiftçilerin emeği ve hakkı vardır, bunu ödeyebilmemiz mümkün değildir. İhraç edilen ne varsa yüzde 50’den fazlası Antalya’dan ihraç ediliyor. Biz tarımı ihmal edersek bırakın Türkiye’yi dünya bile açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir" şeklinde konuştu.

Sulamaya suyunun yüzde 60 civarında ucuzladığını kaydeden Türel, "Kapalı devre sulama sistemlerinden 10 binini tamamladık. İki ve üç katı için ihaleleri yaptık. Basınçlı sulama sitemlerini devreye soktuk. 2014 yılından bugüne kadar büyükşehir belediyesi olarak Antalya tarımı için sarf ettiğimiz miktar 261 milyon 545 bin lirasıdır" ifadelerini kullandı.