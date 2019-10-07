12 yaşındaki çocuk kayboldu! Aranıyor...

EDİNİLEN bilgilere göre, Gürkan Şahin (12) Kepez ilçesinde Sütçüler Toki Konutları civarında kayboldu. Üzerinde mavi tişort olan çocuğu ailesi perişan şekilde her yerde arıyor. Çocuğu görenlerin polisi veya 0546 695 52 21 numaralı telefona bildirmesi isteniyor.