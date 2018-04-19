12 ülkeden 320 çocuk Antalya'da

HER yıl olduğu gibi bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden gelen 300'ün üzerinde çocuk bu bayramı Antalya'da geçirecek. Etkinliklere katılacak 12 ülkenin çocuk temsilcileri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Çocuklara hediye veren Karaloğlu, Antalya'yı çocuklara anlattı. Çocuklardan bazıları da ziyarette şarkı söyleyip, şiir okudu.