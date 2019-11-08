11 Kasım günü saat 11.11’de 11 milyon fidan

FİDANLARIN ortalama maliyetinin 2 TL olduğunu, dikim maliyetleriyle 3 TL’ye çıkacağını söyleyen Pakdemirli, “Toplam 33 milyon lira gibi bir rakam çıkıyor. Hepsi de yerli ve milli kaynaktan temin ediliyor” diye konuştu.Pakdemirli kampanya kapsamında Türkiye’nin iki dünya rekoru birden kıracağını da söyledi: ”232.647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saat içinde en fazla fidan dikme’ rekorunu, Çorum’da 1 saat içinde daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. Bununla birlikte bir başka rekora da halkımız da ortak olsun. 11 Kasım’da halkımızın fidan dikerken çektiği fotolardan oluşan bir dijital albüm yapılıp Guinness’e teslim edilecek.”

ERDOĞAN BAŞLATACAK

11 Milyon Ağaç kampanyasının resmi töreni, 11 Kasım Pazartesi günü Ankara Sincan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle yapılacak. Erdoğan, fidan diktikten sonra çeşitli illere canlı bağlantılar yaparak seferberliği başlatacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 11 Kasım her yıl Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacak.