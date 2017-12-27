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100 yılı sollayan Alanyalılar Dim TV'de

Dim TV'de Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in hazırlayıp sundukları Alanyaca programı, bu akşam saat 19.00'da Alanya'da 100 yaşını sollayan insanların uzun yaşam sırlarını açıklayacak

100 yılı sollayan Alanyalılar Dim TV'de

Dim TV'de Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in hazırlayıp sundukları Alanyaca programı, bu akşam saat 19.00'da Alanya'da 100 yaşını sollayan insanların uzun yaşam sırlarını açıklayacak

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:57
100 yılı sollayan Alanyalılar Dim TV'de
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ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de Alanya tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 50 yılında yaşanan önemli olayları Dim TV ekranlarına taşıyacak. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.00'da yayınlanacak olan Alanyaca, ikinci bölümüyle bu akşam Dim Web TV ekranlarında olacak. Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alacak olan Alanyaca'da bu akşam, ömürlerinde 100 yılı sollayan Alanyalılar ve kendi ağızlarından uzun yaşam sırları ekranlara gelecek. Sakın kaçırmayın...   
ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?
Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 
'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.
Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Dim TvOğuz KorumFerit KesenAlanyaca Programı
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