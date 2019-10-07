100. yaşında ALKÜ anacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya’nın yetiştirdiği ve felsefe alanında önemli eserleri olan merhum Vehbi Hacıkadiroğlu’nun doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle bir konferans düzenleyecek
GÜNCEL 07.10.2019, 23:02
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya’nın yetiştirdiği ve felsefe alanında önemli eserleri olan merhum Vehbi Hacıkadiroğlu’nun doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle bir konferans düzenleyecek. "Alanya’da Bir Felsefe Feneri" konu başlıklı konferans, 11 Ekim Cuma günü saat 14.00’de ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, tüm Alanya halkını konferansa davet etti.
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