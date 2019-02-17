'100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı'

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi

'100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı'
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EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bölge illerindeki temasları kapsamında geldiği Batman'da  Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile İl Emniyet  Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde açıklama yapan Uzunkaya, bölgenin  asayiş, huzur ve güvenliğiyle ilgili mevcut durumu yerinde değerlendirdiklerini  kaydetti. 
 
31 Mart yerel seçimlerine yönelik kısa bir süre önce 81 ilin valisi,  emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı güvenlik toplantıları  yapıldığını anımsatan Uzunkaya, bu sayede seçime dönük mevcut güvenlik  tedbirlerinin, planlamalarının gözden geçirildiğini belirtti. 
 
"Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor"
 
Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra günlük asayiş ve  huzurun tesisine dönük planlama ve çalışmalarının devam ettiğini belirten  Uzunkaya, şöyle dedi: 
 
"Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen  FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik  metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere,  diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği  mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi  görevimiz devam ediyor." 
 
2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik geçen hafta  bin 112 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli FETÖ operasyonu  gerçekleştirildiğini anımsatan Uzunkaya, "Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda  olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser  yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın  gözaltı işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.
 
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların da aralıksız olarak  sürdüğünü vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti: 
 
"Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde  faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen,  her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar,  planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör  örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor."
 
Uzunkaya, daha sonra ziyaret ettiği uygulama noktasındaki görevli  polislerle sohbet etti.

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