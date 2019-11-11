100 metre yükseklikten feci ölüm
Dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.
GÜNCEL 11.11.2019, 20:26
OLAY, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Seyitmahmut köyünde meydana geldi. Tırsık mezrasında oturan Ahmet Tutuş, iddiaya göre, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yüksekten uçuruma düştü. Tutuş'u kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tutuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Tutuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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