10 yıldır aranıyordu, Alanya'da yakaladı

Mehmet AL

ALANYA Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye genelinde yapılan Huzur Operasyonunda yapılan yol kontrölünde Gani U'ın yaptıkları GBT sorgusunda Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 2008 Yılında'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

İncekum Jandarma Karakol komutanlığında ifadesi alındıktan Adliye'ye sevk edilen şüpheli Gani U'ın miras davasında dayısı Hasan U'ı baçaklarından tabancayla yaraladığından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre, 22 Aralık 2008 tarihinde Türkler Mahallesi'nde dayısı Hasan U'la miras davasından husümetli olan 51 yaşındaki Gani U, tabancayla dayısı olan 63 yaşındaki Hasan U'ı bacaklarından vurarak kaçtı.

Yaralanan Hasan U, olay yerine çağırılan 112 acil ambulansla Özel Hastaneye kaldırıldı. Hasan U'ın hayati tehlikesi olduğu ve sol uyluk dış taraftan giren merminin femuru kırdıktan sonra uyluk iç yüz alt taraftan çıktığı, yine sağ uyluk iç yüzden giren mermi uyluk arka yüzden çıktığı, testiste de mermi giriş ve çıkış deliği olduğu ayrıca sol uylukta ve pelvis içinde bir adet mermi çekirdeği olduğu, her iki ayakta ve bacakta his kaybı ve hareket kısıtlaması olduğu belirtildi.