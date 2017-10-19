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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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10 milyon TL’yi 3 bin liraya satıyor

Amasya’da yaşayan Alican Erdem, elindeki 100 adet eski 100.000 TL’lik banknotları 3 bin liraya satışa çıkardı

10 milyon TL’yi 3 bin liraya satıyor

Amasya’da yaşayan Alican Erdem, elindeki 100 adet eski 100.000 TL’lik banknotları 3 bin liraya satışa çıkardı

19 Ekim 2017 Perşembe 11:11
10 milyon TL’yi 3 bin liraya satıyor
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UZUN yıllar İngiltere’de çalıştıktan sonra memleketi Amasya’ya dönünce eski para merakını da beraberinde getiren 56 yaşındaki Erdem, “Bunlar eskinin 100.000 liraları. Toplamı o zamana göre 10 milyon Türk Lirası. Serisi bozulmamış olup üzerinde Merkez Bankası bandrolü olan deste paraları yıllardır elimde tuttum. Şimdiyse para koleksiyonu tutkunlarının ilgisine sunuyorum” dedi.
 Sosyal medyadan satışa çıkardığı paraların tedavülden kalkmasına rağmen ilk basıldığı kalitede olduğuna değinen Erdem, banknotlarına her biri 30 liradan olmak üzere 3 bin lira istediğini sözlerine ekledi.

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AmasyaBanknotSatışİngiltereMerkez Bankası
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