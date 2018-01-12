10. kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti

İSTANBUL Kozyatağı'ndaki bir sitenin 10. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen 22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu, hayatını kaybetti.
AİLEYE POLİS HABER VERDİ
Ailesi içeride otururken, Mert Arabacıoğlu iddiaya göre odasında duruyordu. İddiaya göre odasının penceresinden aşağıya düştü.
Arabacıoğlu’nun aşağıya düşmesi üzerine sesi duyan apartman sakini polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle şok olan aile sinir krizi geçirdi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu’na olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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