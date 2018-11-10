"10 Kasım'da ayağa kalkmam" diyen Ahmet Hakan, 180 derece döndü

2014 yılında yazdığı "Saat 9'u 5 geçiyordu ben ayağa kalkmadım" başlıklı yazısında ayağa kalmadığını söyleyen gazeteci Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı "Türkiye için küçük CHP için büyük adım" başlıklı yazısında "Ben artık her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe… Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip 'şak' diye ayağa kalkıyorum Atam." ifadelerine yer verdi.

"SENİ ANMANIN İMTİYAZ SAĞLAMADIĞI GÜNLER"

Ahmet Hakan, "Türkiye için küçük CHP için büyük adım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seni hakkıyla anmanın ve yâd etmenin kamu alanında bir imtiyaz sağlamadığı günleri yaşıyor olmamız aslında çok güzel Atam" ifadesini kullandı.

"SENİ GEÇ KEŞFETTİM"

"Ben seni hayli geç keşfettim ama sen de bu dünyayı erken, hem de çok erken terk ettin Atam" diyen Hakan, şöyle devam etti:

ATATÜRK'ÜN İDEALLERİ

"Bugünkü Ortadoğu'nun halini görsen… "Boşuna mı yönümüzü başka tarafa çevirdik. Bir bildiğimiz vardı herhalde" derdin Atam. Fikirlerinin, ideallerinin peşinden koşmak yerine gardırobunun peşinden koşanlar var ya… Sana en büyük kötülüğü onlar yapıyorlar Atam."

"ŞAK DİYE AYAĞA KALKIYORUM"

Senin üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışanları görünce benim midem bulanıyor Atam. Ben artık her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe… Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip 'şak' diye ayağa kalkıyorum Atam.