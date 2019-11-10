10 Kasım anma töreninde sirenler erken çaldı

BAYRAMİÇ lçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki tören çelenk sunumuyla başladı. Kaymakam Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Garnizon Komutanı Jandarma Başçavuş Salih Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saatler henüz 08.59'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Alanda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunun vaktinden önce yapıldığını anlayınca şaşkınlık yaşadı.

Ardından Kaymakam Gökdemir'in talimatı üzerine saat 09.05'te tekrar sirenler çalındı, yeniden saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, sorumluların görevden alınmasını istedi.

BAYRAMİÇ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bayramiç Kaymakamlığının sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü anma töreninin, olması gerekenden erken başlatılmasıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüzce, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma Programında, çelenkler sunulup saat 09.05 olması beklenirken, Anma Komitesi kararıyla görevlendirilen tören yöneticisinin 'Bayrak Flama Al ve Dikkat' komutu gelmeden saat 09.02 sularında siren belediye personeli tarafından çalınmıştır. Akabinde program olması gerektiği gibi saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın söylenmesiyle devam etmiştir. Anma Komitesi kararı gereği, siren çalınması ve ses sistemi ile ilgili sorumluluk Bayramiç Belediyesi'ne aittir. Bu esnada programı hazırlayan okul müdürümüz tarafından olaya anında müdahale edilmiş ve siren sesi kapatılarak anma töreni saat 09.05'te normal seyrinde icra edilmiş ve program esnasında başka herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Program esnasında yaşanan olumsuzlukla ilgili Müdürlüğümüzün herhangi bir hatası söz konusu değildir. Oluşan hassasiyet nedeniyle aziz milletimizden özür diliyor, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."

