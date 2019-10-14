10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın kitapseveri ağırladı

CAM Piramit’te 150 yayın evi ve 205 yazarın katılımıyla devam eden 10. Antalya Kitap Fuarı dün ağırladığı Banu Avar, İsmail Saymaz, Canan Tan, Hulki Cevizoğlu, Barış Yarkadaş, İhsan Eliaçık, Cüneyt Akman, Ayşe Kulin, Erol Altun ve Vural Savaş’ın ardından Pazar günü de Ataol Behramoğlu, Ertuğrul Günay, Yavuz Selim Demirbağ, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Fatih Tuncay, oyuncu Feride Çetin ve sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık (Pucca) okurlarıyla buluştu.



Behramoğlu okurlarına şiir okudu

“Birlikte Okuyoruz” sloganlı 10. Antalya Kitap Fuarı kapsamında ünlü yazar ve şair Ataol Behramoğlu söyleşi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kitap fuarını güzel bir girişim olarak nitelendiren eden Behramoğlu “Bu tür fuarlar ülkemizin her yerinde oluşmaya başladı. Çok farklı görüşteki yazarlar buluşuyor, bizler de okuyucularımızla buluşuyoruz. Belediyelerin bu organizasyonları toplumu olumlu şekilde etkileyecektir” diye konuştu. ‘Şiir Hayatın Neresinde’ konulu söyleşide şiir hakkında görüşlerini dile getiren Behramoğlu, “Ben öncelikle iyi bir şiir severim. Şiir yazmak için önce şiiri sevmelisiniz. Güzel bir şiir yazabilmek için de Türkçeyi iyi bilmeli ve konuşmalısınız” diye konuştu. Ünlü şair salonu dolduran okurları için ‘Ne Çok Hain’ kitabından bazı şiirleri okudu. Söyleşi sonunda Ataol Behramoğlu ‘Ne Çok Hain’ başta olmak üzere tüm kitaplarını sevenleri için imzaladı.



"Gençlerin fuara ilgisi ümit verici"

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay da ‘Sevgili Anadolu’ adlı kitabının imza günü için 10. Antalya Kitap Fuarı’nda okurları ile buluştu. Fuarın kendi bakanlığı döneminde başladığını hatırlatan Günay, “Benim için ayrı özelliği olan bir fuar. Bildiğim kadarıyla da ülke genelinde en çok ziyaretçi ağırlayan fuarlar arasında. Gördüğüm manzara da bunu gösteriyor zaten. Bu beni çok sevindirdi. Magazinin ve dizilerin toplumun kültür yapısını etkilediği bir dönemde hala kitaba olan ilgi, özellikle de gençlerin kitaba olan ilgisi gelecek adına ümit verici” diye konuştu.



Fuarda Pucca izdihamı

Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık da 10. Antalya Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla bir araya geldi. ‘Peki Ya Şimdi’ isimli son kitabını imzalatmak isteyen okuyucuları, Cam Piramit önünde uzun kuyruk oluşturdu. Hayranlarıyla buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Selen Pınar Işık, “Bu benim Antalya’da katıldığım ilk kitap fuarı. Bu kadar ilgi beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Fuara olan ilgiyi gördüm. Antalyalılar kitap okumayı seviyormuş” diye belirtti.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şahane bir kitap fuarı organize ettiğini ifade eden gazeteci Yavuz Selim Demirağ, “Eskiden bu tür etkinlikler sadece İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yapılırdı. Muhittin Böcek Başkan senelerdir bizi davet ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde de yapıyordu geliyorduk. Bu defa Büyükşehir Belediyesi olarak şahane bir fuar düzenlemiş. Okuyucuların da müthiş de bir ilgisi var. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek ve temizlik işi değildir aynı zamandan kültürel çalışmalarıdır. İnsanlara sosyal ve kültürel anlamda da hizmet etmektir" ifadelerinde bulundu.