1 Yıl önce WhatsApp'a rakip gösterilen PttMessenger'a ne oldu?
5 Şubat 2018 tarihinde tanıtılan ve sonrasında Türkiye’de büyük gündem yaratan, mesajlaşma uygulaması PTT Messenger hakkında yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz
İNTERNET bağlantısıyla çalışan mesajlaşma uygulamaları, SMS gibi haberleşme tekniklerini artık tarihe gömdü. WhatsApp gibi uygulamaların ekseninde şekillenen bu alt sektörde pek çok alternatif ve çetin bir rekabet var.
Her mesajlaşma uygulaması, temel olarak metin, ses veya görüntü verilerini seçtiğimiz kişi ya da kişilere gönderme olanağı tanıyor. Rekabet için öne çıkmak isteyen uygulamalar ise küçük ve işlevsel farklarla kendilerini tanıtıyorlar. Geçtiğimiz yıl, 5 Şubat 2018 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında tanıtılan PttMessenger ise ülkemizden çıkacak bir marka olarak sektöre giriş yapacaktı.
Bizzat dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından ilk kez sunulan uygulama, ülkemizin en köklü devlet kurumlarından olan Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTT bünyesinde geliştirilmişti. Hem bizler hem de siz okuyucu ve takipçilerimiz, o günden bu yana PttMessenger’ın gelişimini yakından takip ettik. Peki PttMessenger’a ne oldu? Gelin kronolojik bir sırayla gelişmelere yakından bakalım.
Başlamadan önce not: PttMessenger’a ait bir uygulama dosyası bulunmuyor, resmi internet sitesine göre uygulamayı şimdilik sadece resmi kurumlar kullanabiliyor.
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